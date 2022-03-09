İstanbul'da hakim ve savcılar yarın izinli

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HSK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yarın etkili olacak kuvvetli kar yağışı açıklaması sonrası İstanbul'da görevli hakim ve savcılar hakkında karar verdi.

HSK'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için “turuncu” alarm verilmiş olup soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr şeklinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul’da görev yapmakta olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 10 Mart 2022 tarihinde (Perşembe günü) idari izinli sayılmaları ile yargısal iş ve işlemlerin “Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar” konulu (3) sıra sayılı Yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.