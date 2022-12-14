AA'da yer alan habere göre, ilçede 3 katlı binanın giriş katında bulunan marangozhanenin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek binanın çatısına sirayet etti.

Ataşehir'de bir marangozhanenin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.