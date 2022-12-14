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Son dakika haberi İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

İstanbul Ataşehir'de bir marangozhanenin deposunda yangın çıktı. Alevler büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yangın söndürüldü

Giriş: 14.12.2022 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
DHA

Ataşehir'de bir marangozhanenin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

AA'da yer alan habere göre, ilçede 3 katlı binanın giriş katında bulunan marangozhanenin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek binanın çatısına sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yangın söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fotoğraflar: DHA

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