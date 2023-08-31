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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar! Operasyon düzenlendi! - Gündem haberleri

        Operasyon düzenlendi! İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar

        İstanbul'da insanın kanını donduran bir kaçırma olayı yaşandı. Bakırköy'de meydana gelen olayda 3 şüpheli, 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı. Çalışma başlatan emniyet güçleri kız çocuğunu 7 saat sonra kurtarırken zanlılar da yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:08
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        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
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        Bakırköy'de, 2,5 yaşındaki kız çocuğunu fidye için kaçıran 3 şüpheli yakalanırken bir evde tutulan çocuk 7 saat sonra ailesine teslim edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos salı akşamı bakıcısı tarafından eve götürülen 2,5 yaşındaki S.Ç'nin Ataköy'de kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        TAKİP EDİLDİKLERİ BELİRLENDİ

        Çalışma sonucu bakıcı R.J'nin çocuğu baba A.Ç. ve anne B.Ç'nin iş yerine getirdikten sonra buradan ayrıldıkları, eve gitmek için yürüdüğü sırada Cevher K. ile Osman K'nin onları takip etmeye başladığı tespit edildi.

        Şüpheli Cevher K'nin, kafasına cisimle vurup bakıcıyı etkisiz hale getirdikten sonra 2,5 yaşındaki kız çocuğunu önce motosikletle onu bekleyen Osman K'nin yanına, daha sonra da motosikletle Kağıthane'de Mustafa B'nin kaldığı eve götürdüğünü belirlendi.

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        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin kimliğine ulaştığı şüpheli Cevher K. ise kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan Cevher K. kaçırdıklarını itiraf ettiği çocuğun Kağıthane'de tutulduğu adresi polise gösterdi.

        Operasyon sonunda kız çocuğu kurtarılırken evde bulunan şüphelilerden Osman K. ve Mustafa B. gözaltına alındı.

        OPERASYON YAPILAN EVDE UYURKEN BULUNDU

        Şüphelilerin babayla fidye için iletişime geçmek amacıyla telefon numarasını öğrenmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalandığı, çocuğun ise operasyon sırasında tutulduğu evde uyuduğu öğrenildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ç. 7 saat sonra ailesine teslim edildi.

        Şüpheli Cevher K. ifadesinde, 2,5 yaşındaki kız çocuğunu borçları için kaçırdığını ve amcasının oğlu Mustafa B. ile bunu planladıklarını söyledi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Çocuğu kaçıranlar arasında yer alan Cevher K'nin, çocuğun babası ile bir dönem yan yana esnaflık yaptığı da öğrenildi.

        İfadeleri alınan 3 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerin kız çocuğunu kaçırdıktan sonra motosikletle götürmesi ve kucaklarına alıp bir eve taşıması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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