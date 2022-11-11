Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda DEAŞ'ın Suriye kolu ile söz konusu terör ağının Libya kanadında bulundukları değerlendirilen ve bu çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 2 şüphelinin İstanbul'a geldikleri istihbaratı alındı. Örgüt saflarında bulunan ve bir süredir İstanbul'da oldukları belirlenen Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriyeli Zaher S. 'yı fiziki ve teknik takibe alan polis, 2 Kasım'da Esenyurt ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlarda, DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerinde yer aldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem hazırlığında oldukları öğrenildi.
Terör şüphelisi 2 kişinin saklandıkları adreslerde ve üzerlerinde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet birimlerince dijitallerde yapılan incelemelerde, örgütsel içerikli belge ve şüphelilerin birinin uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan her iki şüpheli, işlemlerinin ardından 3 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. DEAŞ üyelerinden Libya uyruklu Mohamed M.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, örgüt üyesi Zaher S.'nin ise "adli kontrol hükümleri" uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
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