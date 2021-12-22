İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih merkezli önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyona narkotik köpeği “Bozo” ile polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.