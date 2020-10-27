İstanbul'da emlak çetesine operasyon: 5 gözaltı!

Şüphelilerin, sahipsiz mülkleri bulduktan sonra varislerini ve şahısların Türkiye’deki mülklerinden haberdar olup olmadıklarını araştırdıkları öğrenildi.

Çetenin daha sonra, Türkiye’de her zaman bulunmayan varisler adına sahte vekalet düzenleyerek ya da şahısları öldü göstererek usulsüz şekilde gayrimenkullerin satışını yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi ilçelerde 20 eylem gerçekleştirdikleri belirtildi.