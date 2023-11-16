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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da eğitim uçağı minibüsü teğet geçti!

        Eğitim uçağı yola yakın iniş yaptığı sırada minibüsü teğet geçti: O anlar kamerada

        İstanbul'da inanılmaz bir görüntü kaydedildi. Çatalca'da yaşanan olayda bir eğitim uçağının inişe geçtiği sırada minibüsü teğet geçtiği görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:50
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        İstanbul'da eğitim uçağı minibüsü teğet geçti!
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        İstanbul Çatalca’da eğitim uçağı yola yakın şekilde iniş yaptığı sırada seyir halindeki minibüsü teğet geçerken o anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, 14 Kasım Salı günü meydana geldi. Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi'nde bulunan Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, eğitimini tamamladıktan sonra yola yakın şekilde inişe geçti.

        O sırada Aksaray Caddesi'nden geçen minibüs şoförü uçağın üzerine doğru geldiğini görüp paniğe kapıldı.

        Minibüs şoförünün yavaşlaması ile olası bir faciadan dönüldü. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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