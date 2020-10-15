Son dakika haberine göre; Merkez üssü Avcılar olan istanbul'da saat 16:55 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 15 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 EKİM 2020

2020.10.15 16:55:12 40.8750 28.7245 4.8 -.- 3.2 3.2 AVCILAR (ISTANBUL) İlksel

2020.10.15 16:33:19 36.1368 29.4988 9.8 -.- 1.8 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.10.15 15:53:17 39.2723 28.1012 15.5 -.- 1.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2020.10.15 15:38:48 39.8522 42.8907 22.2 -.- 1.8 -.- HAYDAROGLU-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.10.15 15:30:56 38.3203 38.7107 17.4 -.- 1.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2020.10.15 15:27:20 39.9340 32.4148 4.2 -.- 1.7 -.- AYAS (ANKARA) İlksel

2020.10.15 15:21:39 39.7890 42.5707 5.0 -.- 2.4 -.- GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.10.15 15:20:43 39.7957 42.5970 5.0 -.- 3.2 3.3 GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.10.15 15:13:11 38.1717 38.8335 5.2 -.- 2.1 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.10.15 15:12:37 38.1865 38.8135 12.2 -.- 2.3 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.10.15 14:55:51 36.7540 28.5030 3.8 -.- 1.6 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.10.15 14:45:01 36.1667 33.5390 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.10.15 14:33:18 38.6783 38.0402 3.9 -.- 1.3 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.10.15 14:23:17 36.9743 36.0503 5.3 -.- 2.0 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2020.10.15 14:17:47 35.6088 26.2813 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.15 13:45:25 34.9443 27.2197 5.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.15 13:45:18 39.7972 42.6275 7.3 -.- 2.7 -.- SUZGECLI-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.10.15 13:43:59 40.7613 31.7077 5.0 -.- 1.7 -.- AHMETLER-(BOLU) İlksel

2020.10.15 13:09:01 35.7958 28.2083 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel