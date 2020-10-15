Son dakika haberine göre; Merkez üssü Avcılar olan istanbul'da saat 16:55 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 15 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 15, 2020
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 EKİM 2020
2020.10.15 16:55:12 40.8750 28.7245 4.8 -.- 3.2 3.2 AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2020.10.15 16:33:19 36.1368 29.4988 9.8 -.- 1.8 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.10.15 15:53:17 39.2723 28.1012 15.5 -.- 1.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2020.10.15 15:38:48 39.8522 42.8907 22.2 -.- 1.8 -.- HAYDAROGLU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.10.15 15:30:56 38.3203 38.7107 17.4 -.- 1.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.10.15 15:27:20 39.9340 32.4148 4.2 -.- 1.7 -.- AYAS (ANKARA) İlksel
2020.10.15 15:21:39 39.7890 42.5707 5.0 -.- 2.4 -.- GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.10.15 15:20:43 39.7957 42.5970 5.0 -.- 3.2 3.3 GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.10.15 15:13:11 38.1717 38.8335 5.2 -.- 2.1 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.10.15 15:12:37 38.1865 38.8135 12.2 -.- 2.3 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.10.15 14:55:51 36.7540 28.5030 3.8 -.- 1.6 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.10.15 14:45:01 36.1667 33.5390 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.10.15 14:33:18 38.6783 38.0402 3.9 -.- 1.3 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.10.15 14:23:17 36.9743 36.0503 5.3 -.- 2.0 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2020.10.15 14:17:47 35.6088 26.2813 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 13:45:25 34.9443 27.2197 5.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.15 13:45:18 39.7972 42.6275 7.3 -.- 2.7 -.- SUZGECLI-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.10.15 13:43:59 40.7613 31.7077 5.0 -.- 1.7 -.- AHMETLER-(BOLU) İlksel
2020.10.15 13:09:01 35.7958 28.2083 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
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