Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen deprem korkuttu. İstanbul'un pek çok bölgesinde de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak ölçüldü. Deprem yerin 10.66 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Bu depremin ardından en büyükleri 3.0 ve 3.2 olan 6 deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre meydana gelen depremlerle ilgili detaylar şöyle...

YALOVA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre, Yalova açıklarında aynı bölgede saat 20.04'te bir deprem daha meydana geldi. Yine İstanbul'un pek çok bölgesinde hissedilen depremin büyüklüğü 3 olarak ölçüldü. Bu deprem ise yerin 10.55 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli ise ikinci depremin büyüklüğünü 3.3 olarak ölçtü.

Daha sonra saat 20.09 3.2 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. Deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.4 olarak ölçüldü. Bu 3 deprem dışında büyüklüğü 1'den fazla 4 deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER - 10 EKİM

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: