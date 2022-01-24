İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Megakent adeta beyaz örtü ile kaplandı.

İHA'nın haberine göre, Arnavutköy’de ara sokaklar ve mahalleler karla kaplandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesi düştü.

Kayan araçları vatandaşlar iterek kurtardı. Araçlar karda ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu.

Bazı vatandaşlar kontak kapatarak yaya olarak ilerledi.