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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi - Güncel haberler

        İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

        İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Buna göre Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin yapılamadığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:16
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        İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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        İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

        Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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