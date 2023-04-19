İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı açıklandı

İHA'nın haberine göre kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun etkisiyle barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu.

Barajlardaki doluluk oranı en son 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 olarak ölçülmüştü. Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle: