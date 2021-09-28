İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 28 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 28 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

28 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 08:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 08:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Pirinççi Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Atikali Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 08:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Malkoçoğlu Mah,İsmetpaşa Mah,Yayla Mah,Esentepe Mah,Cebeci Mah,Habipler Mah,Eski Habipler Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Küçükkılıçlı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.09.2021 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 28 EYLÜL