Son dakika: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler! 12 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 12 Ocak 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Ocak 2022 İSKİ su kesintisi

12 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Orta Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Yenidoğan Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Muratpaşa Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah,Kocatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.01.2022 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Mimar Sinan Mah,Nene Hatun Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Davutpaşa Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Menderes Mah,Kazım Karabekir Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.01.2022 08:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.01.2022 10:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.