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Haberler Gündem Son dakika: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler! 12 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul son dakika su kesintisi olan ilçeler

İSKİ, İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. Bugün İstanbul'da en çok merak edilen şeylerden biri de su kesintileri oldu. 12 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. İstanbul'da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasındaki planlı su kesintisi duyurularını İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. 12 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak İSKİ su kesintisi

12.01.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler! 12 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 12 Ocak 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Ocak 2022 İSKİ su kesintisi

12 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Orta Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Yenidoğan Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah,Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.01.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Mimar Sinan Mah,Nene Hatun Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Davutpaşa Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Menderes Mah,Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Münzevi Terfi Çıkışı İsale Hattında 2 Adet 500 Mm Debimetre ,Vana Montajı Ve Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.01.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.01.2022 08:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.01.2022 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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