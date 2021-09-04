İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 4 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 4 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

4 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2021 08:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Alemdar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 04.09.2021 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.