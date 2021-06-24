İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 24 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 24 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

24 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Açıklama : Yeni Şahintepe 2 Su Deposu Ve Terfi Merkezinin Mevcut İsale Hatlarına Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.06.2021 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Açıklama : Yeni Şahintepe 2 Su Deposu Ve Terfi Merkezinin Mevcut İsale Hatlarına Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.06.2021 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Anadolu Feneri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2021 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2021 00:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Pirinççi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2021 01:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2021 08:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 24 HAZİRAN

