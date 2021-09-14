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Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

İSKİ su kesintisi duyuruları vatandaşın gündeminden düşmüyor. 14 Eylül Salı günü arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İşte su kesintisine dair merak edilenler...

14.09.2021 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 14 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 14 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

14 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Küçükbakkalköy Mah,Yeni Sahra Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Aşık Veysel Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Barbaros Mah,Fetih Mah,Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 20:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah,Site Mah,Tepeüstü Mah,Tatlısu Mah,Saray Mah,Namık Kemal Mah,Mehmet Akif Mah,Parseller Mah,Necip Fazıl Mah,Topağacı Mah,İnkilap Mah,Ümraniye,Şerifali Mah,İstiklal Mah,Çamlık Mah,Yenişehir Mah,Yamanevler Mah,Çakmak Mah,Yukarı Dudullu Mah,Madenler Mah,Cemil Meriç Mah,Aşağı Dudullu Mah,Dumlupınar Mah,Dudullu Osb,Atatürk Mah,Altınşehir Mah,Adem Yavuz Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Huzur Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Ihlamurkuyu Mah,Finanskent Mah,Esenkent Mah,Esenevler Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah,Küçüksu Mah,Kuleli Mah,Küplüce Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Bulgurlu Mah,Kandilli Mah,Kısıklı Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Gülbahar Mah,Mecidiyeköy Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy 400Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 05:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 14 EYLÜL

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