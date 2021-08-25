İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 25 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 25 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

25 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Mimar Sinan Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Işıklar Mah,Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane - Göktürk - 3. Havalimanı 1000Mm İsale Hattında Zorunlu Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.08.2021 21:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane - Göktürk - 3. Havalimanı 1000Mm İsale Hattında Zorunlu Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.08.2021 21:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2021 04:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2021 08:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 25 AĞUSTOS