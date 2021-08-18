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Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 18 Ağustos Çarşamba İSKİ planlı su kesintisi duyurularını araştırılıyor. İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 18 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları

18.08.2021 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 18 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

18 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 16:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah,Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 12:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 17:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,İsmetpaşa Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Eski Habipler Mah,Esentepe Mah,Cebeci Mah,Malkoçoğlu Mah,Habipler Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 16:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 18 AĞUSTOS

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