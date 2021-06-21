İSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 21 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

21 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2021 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2021 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 21 HAZİRAN