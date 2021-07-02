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Son Dakika İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyurularla 2 Temmuz cuma günü su kesintisi meydana gelecek ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 2 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 2 Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

02.07.2021 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son Dakika İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 2 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

2 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Çekmeköy-Çavuşbaşı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 2 TEMMUZ

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