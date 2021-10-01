İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

1 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 01.10.2021 06:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Maden Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 1 EKİM