İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 18 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

18 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 11:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.