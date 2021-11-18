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Son dakika: İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi İSKİ'den açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

18 Kasım Perşembe günü İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Kasım İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

18.11.2021 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi İSKİ'den açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 18 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

18 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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