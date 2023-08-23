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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı'nda trafik durduruldu! Petrol tankeri arıza yaptı! - En son haberler

        Rumeli Feneri açıklarında petrol tankeri arıza yaptı, gemi trafiği durduruldu

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada Rusya'dan Çin'e giden petrol tankerinin makine arızası yaptığı ve bu nedenle gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:59
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        İstanbul Boğazı'nda trafik durdu!
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        Rusya'dan Çin'e giden petrol tankeri, Rumeli feneri açıklarında makine arızası yaptı.

        DHA'nın haberine göre bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı."

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