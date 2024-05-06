Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

REKLAM advertisement1

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

DHA'nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan Brabus isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.