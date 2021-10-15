İstanbul Boğazı'nda 60 yıl sonra bir ilk!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce lüfer avlamak için teknesi ile denize açıldı. Büyükdere açıklarında ağlarını seren Şengül ve arkadaşları, ağları toplamaya başladıklarında ağlara takılmış kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Büyük sevinç yaşayan balıkçılar tekneye alınan kılıç balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
ŞAŞIRDIK, BU ZAMANA KADAR GÖRMEDİK
Ağlarına kılıç balığı takılan balıkçı teknesinin kaptanı Şaban Şengül, yaşadıkları şaşkınlığı ve yıllar sonra yaşanan ilki şöyle anlattı: "Biz lüfer avcılığı yapıyorduk aslında, yani biz kılıç balığı peşinde değiliz. Büyükdere'de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Biz de şaşırdık. Hani bu zamana kadar böyle biz hiç görmedik.
60 SENE ÖNCE OLUYORMUŞ
Ben 63 yaşındayım. Kılıç balığını, Boğaz'da Karadeniz'de tutulduğunu ben hiç hatırlamıyorum. Tesadüf yani nasıl geldiyse. Mesela geçen gün de tombik balığı, Ege'nin balığı Gürpınar açıklarında tutuldu. Demek ki böyle mucizeler var yani denizde. Bu kılıç balığı da aynı öyle. Ben 60 senedir falan anlatıyorlar da büyüklerimiz, 60 sene önce oluyormuş buralarda Karadeniz'de kılıç balığı ama biz hiç görmemiştik."
Kılıç balığı yakalandığı sırada teknede olan balıkçılardan Veli Bahar ise, "Kılıç balığı avı tararken, biz buna tava deriz, boca avında geldi kılıç balığı. Onu oradan sapan ile beraber güverteye aldık" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!