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İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı!

İstanbul Boğazı'nda, Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı. Çarpışmanın ardından KIYEM-5, KEGM-3 botları, KURTARMA-11 ve 14 römorkörleri bölgeye yönlendirildi

25.09.2021 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL
BOĞAZ'DA KAZA! Son dakika: İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı! - Haberler
İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı!
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DHA

İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

DHA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti'nden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Kocaeli'nden Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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