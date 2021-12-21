İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin iskele demirinin İstanbul Boğazı'ndaki kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde düşmesi sonucu askıya alınan gemi trafiğinin, saat 19.00 itibarıyla açıldığını duyurdu.

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