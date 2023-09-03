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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı!

        İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

        İstanbul Boğazı, yüzme yarışları nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:51
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        İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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        İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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