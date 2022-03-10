TIR ve kamyonlara, İstanbul'a geçiş yasağı!

Son dakika haberler.. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon girişlerine müsaade edilmiyor.
SÜRÜCÜLERE YASAKLA İLGİLİ BİLGİ VERİLİYOR
AA'da yer alan son dakika haberine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İstanbul yönünde önlem alan trafik ekipleri, tır ve kamyon sürücülerini geçici giriş yasağıyla ilgili bilgilendiriyor.
KAMYON PARKLARINA DÖNÜYORLAR
Bilgilendirmenin ardından sürücüler tır, kamyon parklarına dönüyor. Edirne yönünden İstanbul'a giden Bahri Bedel, İstanbul'a geçici giriş izni verilmeyeceğinde haberi olmadığını söyledi.
"ÇATALCA'DA YOĞUN KAR VARMIŞ"
İkinci duyuruya kadar tır parkında bekleyeceğini anlatan Bedel, "Yapacak bir şey yok. Çatalca'da yoğun kar yağışı varmış başlamış. Yola çıkacaklar çıkmasınlar" dedi. Tır sürücüsü Hasan Köse de kararın haklı olduğunu belirtti. Köse, can ve mal emniyeti açısından alınan kararı desteklediğini ifade etti.
KOCAELİ YÖNÜNDEN DE GEÇİŞE İZİN YOK
Kocaeli Valiliği'nce alınan karar gereği de, İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişi durduruldu. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'nden İstanbul istikametine saat 04.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi engellendi.
DİNLENME TESİSLERİNE YÖNELDİLER
Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak tır ve kamyonların geçişine izin vermedi. Sürücüler, bulundukları bölgelerde en yakın dinlenme tesisleri ile TIR parklarına yönlendirildi.
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