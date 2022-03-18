Antalyalı çiftçiye büyük şok!

Son dakika haberler... Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya (47) hayatında hiç gitmediğini belirttiği İstanbul’dan daha önce 20'ye yakın trafik cezası gelmesinin ardından bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi.
"ANTALYA'NIN DIŞINA ÇIKMADIM"
İHA'da yer alan son dakika haberine göre kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi.
İSTANBUL'UN BİRÇOK YERİNDE CEZA KESİLMİŞ
Şallı’ya ait 16 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhından 9 Haziran 2021 ile 23 Şubat tarihleri arasında gelirken, geri kalan 6 ceza ise Avrupa Otoyolu güzergâhından 24 Kasım 2021 ve 16 Mart tarihi arasında geldi. Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Başakşehir Kuzey, Habipler yanyol, Hasdal, Cebeci noktalarında yazıldığı görüldü.
"20 CEZA SİLİNDİ, YENİDEN 23 CEZA GELDİ"
Yaşadıklarını anlatan Şallı, “Ben yazın Elmalı Gölova Mahallesi'nde, kışın ise Muratpaşa ilçesinde yaşayan gariban bir çiftçiyim. Yazın 20’ye yakın ceza gelmişti. Daha sonra bu cezalar silindi. Şimdi yeniden 25’e yakın ceza gelmiş. Benim ne yapmam lazım? Benim arabam kel bir Şahin'dir. Ben Antalya haline aracımla zor gidiyorum.
"BEN İSTANBUL'UN YOLUNU BİLMEM"
İstanbul’a hiç gidemem. Ben İstanbul’un yolunu da bilmem. Bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim. Benim arabam sanayiden 2-3 günde çıkıyor. Haftada bir ceza geliyor. Benim başım yandı, başka birisinin canı yanmasın” dedi.
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