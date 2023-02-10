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Haberler İş-Yaşam Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

2022 sonu itibarıyla işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 10.3 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 18.9'a çıktı

Giriş: 10.02.2023 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK Aralık 2022 işgücü verilerini açıkladı. Buna göre 2022 sonu itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10.3 oldu. Kasımda işsizlik oranı yüzde 10.2 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 31 milyon 573 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31.3 olarak gerçekleşti.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18.9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aralıkta bir önceki aya göre 1 puanlık artış ile yüzde 18.9'a çıktı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.4, kadınlarda ise yüzde 25.4 olarak açıklandı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21.4

Geniş tanımlı işsizlik olarak da adlandırılan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı aralık ayında bir önceki aya göre 0.6 puanlık artış ile yüzde 21.4'e yükseldi.

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