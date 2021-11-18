İsrailli bakanın çalışanına 'İran ajanlığı' suçlaması

İsrail basınının Adalet Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky (37), İsrail'e yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan Black Shadow isimli hacker grubuna yardım teklifinde bulundu.
AA'da yer alan habere göre iddianamede, Gorochovsky'nin, Savunma Bakanı'nın evi hakkında bilgi verebileceği ve bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirme teklifiyle hacker grubuyla iletişime geçtiği belirtildi.
'TELEGRAM ÜZERİNDEN HABERLEŞTİ' İDDİASI
Gorochovsky'nin mesajlaşma uygulaması "Telegram" üzerinden iletişime geçtiği hackerlara, "evdeki masa, bilgisayar, telefon, tablet, bir kasa, üzerinde IP adresi yazılı bir etiket ve Gantz'ın evinden başka unsurları fotoğraflayıp gönderdiği" paylaşıldı.
İran'a ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Gorochovsky'nin silahlı soygun, haneye tecavüz, hırsızlık gibi suçlardan dört defa hapis yattığı aktarıldı.
'GİZLİ BİLGİLERE ULAŞAMADI'
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), söz konusu kişinin evdeki data güvenlik protokolü nedeniyle herhangi bir gizli bilgiye ulaşamadığını ve bunları hacker grubuna aktaramadığını duyurdu.
Gorochovsky'nin avukatı Gal Wolf, müvekkilinin herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturma niyetinde olmadığını ve bunu gerçekleştirmediğini sadece "ekonomik kaygılar nedeniyle bu eyleme giriştiğini" savundu.
Sabıka kaydı kabarık bir kişinin Savunma Bakanı'nın evinde nasıl işe alınabildiği yönünde eleştiriler basında yer alırken, medyaya konuşan güvenlik ve hukuk kaynakları, "konunun ciddi bir hata ve güvenlik açığı olduğunu, ulusal güvenliğe zarar verme riski taşıdığı" değerlendirmesi yaptı.
İran hükümetiyle ilişkili olduğu ileri sürülen Black Shadow isimli hacker grubu, daha önceden İsrail'e ait web taban sağlayıcısı Cyberserve'in ağlarına sızmıştı. Taban sağlayıcısı şirketle çalışan ulaşım, rezervasyon, internet uygulamaları ve sigorta şirketi gibi firmaların bilgileri hacker grubunun eline geçmişti.
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