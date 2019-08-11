İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

Sabah erken saatlerinde binlerce Müslüman İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Kurban bayram namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ulaştı.

Filistin kaynaklarına göre, Mescidi Aksa'da en az 100 bin kişi Kurban bayram namazı kıldı. İki gün önce Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e baskın düzenleyecekleri yönündeki tehditleri üzerine, Mescid-i Aksa'da kılınacak Kurban bayram namazının 06.30 yerine 07.30'da kılınacağını açıklamıştı.