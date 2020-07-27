Reuters'ın Lübnanlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hizbullah güçleri Lübnan-İsrail sınırındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail ordusuna karşı operasyon başlattı.

Kaynaklar, operasyonun İsrail'in Suriye'de geçtiğimiz hafta Hizbullah'a karşı yaptığı operasyona bir yanıt olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.