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İsrail hükümeti, geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı yüzde 90 oranında başarılı aşı geliştirdiklerini açıklayan Pfizer ve BionTech firmalarıyla aşı alımı için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, 8 milyon doz aşı alımı yapılacağı duyuruldu. "İsrail için harika bir gün" diyen Netanyahu, "Hedefimiz aşı tedarikinin Ocak ayında başlaması ve sonraki aylarda artarak devam etmesi" ifadelerini kullandı.

ONAY BAŞVURUSU YAPMASI BEKLENİYOR

Pfizer ve BioNTech şirketleri de anlaşmayı doğruladı ancak anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, anlaşmanın geliştirilen aşı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ile İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan onay alması durumunda geçerli olacağını söyledi. Pfizer ve BioNTech'in bu ay içerisinde onay için başvuru yapması bekleniyor.

8 MİLYON DOZLA 4 MİLYON AŞILANABİLİYOR

Geliştirilen aşının her bir kişiye çift doz olarak uygulanması beklenirken, bu durum İsrail'in satın alacağı 8 milyon dozun 4 milyon kişiyi aşılamak için kullanılması anlamına geliyor. İsrail'in halihazırda 9 milyon nüfusu bulunuyor.

İsrail'in Pfizer ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra, Moderna şirketiyle de gelecekte üretecekleri potansiyel bir aşı konusunda anlaşması bulunuyor.