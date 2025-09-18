Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: İsrail, Güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldıracak | Dış Haberler

        Son dakika: İsrail, Güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldıracak

        İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki üç bölge için tahliye çağrısı yaptıklarını ve Hizbullah'ın altyapısına saldıracaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 16:52 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail, Katar'a gerçekleştirdiği saldırı ve Gazze'ye başlattığı kara saldırısının ardından Güney Lübnan'a da operasyon düzenleyeceğini duyurdu.

        İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını bildirdi.

        Hizbullah'ın askeri tesislerini vuracaklarını belirten İsrail ordusu, "Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden inşa etme girişimlerine karşılık olarak" bu saldırıyı düzenleyeceklerini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        Habertürk Anasayfa