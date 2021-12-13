İsrail'den BAE'ye tarihi ziyaret!

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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından ilk defa bir İsrail Başbakanı BAE'yi ziyaret etti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği tarihi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında refah ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik konular ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik konuları ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün akşam saatlerinde Abu Dabi'deki Kraliyet Havalimanı'na indi. Bennett'i BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed karşıladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI BAE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçtiğimiz haziran ayında BAE'yi ziyaret etmiş ve Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliğini açmıştı. BAE'de geçtiğimiz mart ayında İsrail’e büyükelçi atamıştı.

İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.