Isparta Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde saat 11.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş alana yayılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Çandır köyünde bazı evlere sıçradı. Ekipler evleri kurtarmak için büyük mücadele veriyor. Yangın ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle batı yönde genişleyerek ilerliyor.
ISPARTA YANGIN SON DURUM
Yangına 1 uçak, 2 helikopter, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 100’ün üzerinde personel, 12 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 10 dozer ile Isparta Belediyesi ve çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Vatandaşlar da yangının köyde yayılmaması için büyük çaba sarf ediyor. Yangına su tankerleri ile müdahale eden vatandaşlar, tırmık ve küreklerle de yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Isparta Sütçüler Çandır’da meydana gelen yangının ardından Isparta Belediyesi hemen harekete geçti. Bölgeye ilk olarak itfaiye araçları, iş makineleri ve personel gönderen Isparta Belediyesi, daha sonra Ispartalıların da desteği ile su ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 yardım tırı gönderdi.
Sütçüler’deki yangın için Isparta Belediyesi kısa sürede harekete geçti. Belediye, bölgeye itfaiye araçlarını, iş makinelerini ve ekiplerini gönderdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın bölgesine gitti. Ayrıca değişik birimlerde görev yapan 100’ün üzerinde personelde yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere otobüsle Sütçüler İlçesine gitti.
Yine bölgeye Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip de gönderildi. Ekipler bölgedeki yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahale ve tedavilerini gerçekleştirecek. Isparta belediyesinde bir kriz masası oluşturuldu. Isparta Belediyesi ve vatandaşlar tarafından temin edilen binlerce şişe içme suyu soğuk zincir özellikli bir tır ile bölgeye sevk edildi.
İçme suyunun yanı sıra bölgeye ayran, gıda, yangın da kullanılmak üzere kürek, tırmık, eldiven gibi malzemelerde gönderildi. Bölgeye yardımlar devam ediyor.
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