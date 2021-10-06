İspanya'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor!

SON DAKİKA: İspanya'daki Cumbre Vieja Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'nda 18 gündür aktif durumda olan Cumbre Vieja Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Yanardağdaki kraterin bir kısmında meydana gelen çökme nedeniyle lav akışı arttı. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü (INVOLCAN) tarafından yapılan açıklamaya göre yanardağdan 19 Eylül'den bu yana yaklaşık 250 bin ton kükürt dioksit yayıldı.

434 HEKTARLIK ALANA YAYILDI

Lavların 28 Eylül'den bu yana aktığı Atlas Okyanusu'nda suyla birleşerek oluşturduğu deltanın büyüklüğü ise 32 hektara ulaştı. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus, ada genelinde 434 hektarlık alana yayılan lavların yaklaşık 35 kilometrelik yolu yok ettiğini, çoğu ev olmak üzere bin 46 yapıya büyük zarar verdiğini belirtti.

Acil durum yetkilileri ise görevlileri ve bilim adamlarını adadaki kötü hava kalitesi nedeniyle yanardağın çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı.