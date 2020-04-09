09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya´da koronavirüs can almaya devam ediyor.
Ülke genelinde bir günde 683 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15 bin 238´e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 152 bin 446´ya çıktı.
İRAN'DA SON DURUM
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı 66 bine yükselirken, bu sayılardaki artışın düştüğü gözlemlendi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1634 olduğunu duyurdu.
Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 110'a çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 66 bin 220'ye ulaştığını bildirdi.
Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 918'inin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.
OLUMLU GELİŞMELER
Öte yandan, bugün açıklanan vaka sayısı, 23 Mart’tan bu yana en düşük günlük artış olurken, bugünkü ölümler de son 25 günde bir gün içinde yaşanan en düşük can kaybı olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 2 bin 497 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 32 bin 309 olduğunu ifade etti.
Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 231 bin 393 olduğunu sözlerine ekledi.
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