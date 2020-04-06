İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e çıktı.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 135 bini geçtiği belirtildi.

İRAN'DA SON 24 SAAT

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3 bin 739'a yükseldi.