İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 19 bin 310'a ulaştı.

İspanya'da tespit edilen vaka sayısı ise 177 bin 633'ten 182 bin 816'ya yükseldi.