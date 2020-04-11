İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 353'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 510 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu rakam son 19 günde ülkede görülen en düşük can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757 ve 9 Nisan'da 683, 10 Nisan'da 605 olarak açıklanmıştı.

İspanya'da toplam tespit edilen vaka sayısının ise 161 bin 852'ye ulaştığı belirtildi.

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