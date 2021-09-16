İspanya'da bomba ihbarı

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Polis, “Telefonla isimsiz bir bomba tehdidi aldık ve protokolleri takip ederek bölgenin bir kısmını tahliye etmeye başladık." ifadelerine yer verdi.

Ulusal bir polis sözcüsü, tahliyenin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Tahliyenin 10.30 civarında gerçekleştiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre de "İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığının iddia edildiği belirtildi."