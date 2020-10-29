İstanbul'da sağanak yağışta yine aynı görüntüler!

AA

Avrupa Yakası'nda birçok bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

AA'nın haberine göre, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Sağanak dolayısıyla başta Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih olmak üzere birçok ilçede bazı alt geçitleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Tecimen Sanayi Sitesinde yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su baskınının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması yaparken, vatandaşlar da iş yerlerinin önünü temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem taşıdığı kaydedilmişti.

DHA'nın haberine göre sağanak yağış kazalara da neden oldu. Üsküdar’da sabah saatlerinde Altunizade kavşağında İddiaya göre, ambulans kaygan yolda virajı alamayarak refüje çıktı. Ambulansta hasta olmadığı bilgisi edinilirken çarpmanın etkisiyle yön tabelası devrildi.