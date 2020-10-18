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İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, logar kapakları taştı, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

İHA'nın haberine göre, yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

Öte yandan bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.