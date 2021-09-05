İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 5 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

5 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Soğuksu Mah,Acarlar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.09.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.