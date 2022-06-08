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İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 8 Haziran İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. 8 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza duyurularına göre İstanbul'da 12 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 8 Haziran 2022 İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

08.06.2022 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler: İSKİ AÇIKLADI: 8 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan duyurular ile bugün İstanbul'da suların ne zaman geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İşte 8 Haziran 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

8 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Velibaba Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Esenler Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battalgazi Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : Battalgazi Terfi 400Mm Vana Arızası Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 08.06.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 13:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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