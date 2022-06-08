Son dakika İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler: İSKİ AÇIKLADI: 8 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan duyurular ile bugün İstanbul'da suların ne zaman geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İşte 8 Haziran 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

8 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Maden Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Koza Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Velibaba Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Esenler Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Battalgazi Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Battalgazi Terfi 400Mm Vana Arızası Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 08.06.2022 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 12:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 13:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2022 14:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.