İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 8 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

8 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 08.10.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

8 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)