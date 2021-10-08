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Son dakika İSKİ su kesintisi duyuruları... İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler 8 Ekim Cuma

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. Hızla değişen hava sıcaklıkları ve İstanbul barajlarının su seviyesinin azalması "8 Ekim Cuma İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi. İSKİ, gün içinde yaşanacak planlı su kesintilerini paylaşıyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ su kesintisi duyuruları

08.10.2021 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika İSKİ su kesintisi duyuruları... İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler 8 Ekim Cuma

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 8 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

8 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 08.10.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

8 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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